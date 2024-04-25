Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde DEAŞ operasyonu
DEAŞ terör örgütüne yönelik 7 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-29' operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik birimleri, terörle mücadeleye kesintisiz olarak devam ediyor.
DEAŞ'a yönelik 7 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-29' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.
"23 şüpheli yakalandı"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz
7 ilde eş zamanlı operasyonlar
1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1.422 operasyon düzenlendik.
- Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Bunlardan;
- 718’i tutuklandı.
- 566’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu;
- Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.
- Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
- Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
- Çanakkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
- Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle