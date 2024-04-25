Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde DEAŞ operasyonu

Güvenlik birimleri, terörle mücadeleye kesintisiz olarak devam ediyor.DEAŞ'a yönelik 7 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-29' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1.422 operasyon düzenlendik.- Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Bunlardan;- 718’i tutuklandı.- 566’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu;- Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.- Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.- Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.- Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.- Çanakkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.- Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.- Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle