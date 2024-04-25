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Ankara’da fabrika yangını! Akyurt’a çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde meydana geldi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekleme: 25.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da fabrika yangını! Akyurt’a çok sayıda ekip sevk edildiAnkara Akyurt'taki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.