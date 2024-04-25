72 saatlik çile: Trenlerin kafa kafaya çarpıştığı Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'a kadar sorunsuz çalışan ulaşım sistemini kilitledi. Mega kentte özellikle toplu taşıma çile haline geldi. Bakımsızlıktan yolda kalan otobüslere ve yanan metrobüslere şimdi de çalışmayan metrolar ve yürümeyen merdivenler eklendi.Son olarak pazartesi günü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar işine ve okuluna geç kalınca, sinirler gerildi.Metro İstanbul, yaşanan durumun önce 'teknik arıza' olduğunu söyledi. Ancak sorun 25 saattir çözülemeyince, durumun 'teknik arıza' değil kaza olduğu belirlendi. M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan aksaklıktan dolayı metro seferleri gecikmeli gerçekleştirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çekmeköy metrosunda yaşanan arızayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır. Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılmaktadır. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanmaktadır.Her fırsatta hizmet yerine algı operasyonuna imza atan CHP'nin yönettiği İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza tam 3 gün sonra giderilebildi.Mağdur olan vatandaşlar CHP'li belediyeye tepki gösterirken Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür' ifadelerine yer verildi.