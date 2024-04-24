Valilik uyardı! 'Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'

Düzce Valiliği bölge genelinde etkili olması beklenen toz taşımına karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısı yaptı.

Valilik Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uyarısını paylaşarak vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.Toz taşımının 24 Nisan 2024 saat 02.00 ile 23.59 saatleri arasında olması bekleniyor.