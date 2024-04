Okullarda İsrail isyanı! ABD'de binlerce öğrenci Gazze için sokakta

Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını 200 gündür sürdüren İsrail'in saldırılarında can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 183'e yükseldi. İsrail'e 7 Ekim'den bu yana her türlü desteği veren ABD yönetimine yönelik ise protestolar artarak sürüyor.New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.Prestijli okullardan Yale Üniversitesi'nde öğrenciler, oturma eylemi başlattı. 100'e yakın öğrenci gözaltına alındı.Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca 'okuldan uzaklaştırma' talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.Columbia Üniversitesi'nde de Filistin yanlısı 108 öğrenci gözaltına alınmıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.New York Üniversitesi'ndeki destek gösterileri de sürüyor.Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.Öğrenciler bir yandan gözaltıların son bulmasını isterken diğer taraftan ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep ediyor.ABD Devlet Başkanı Joe Biden ise Filistin'e destek gösterilerini 'Yahudi karşıtı' olarak tanımlamakla yetindi.İsrail'in saldırıları nedeniyle 1.9 milyon Filistinli evlerini terk etti. Dün katliamlarda 200'üncü gündü ve bitmeyen saldırılar nedeniyle yine bir göç dalgası başladı.İsrail ordusu, çatışmaların olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahya, ve Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınındaki bölgeleri yoğun top atışlarıyla bombalıyor.Beyt Lahya beldesinden Cibaliye Mülteci Kampı'na doğru yeni bir göç dalgası yaşandı.