Manisa Alaşehir'de feci kaza: TIR'la çarpıştı kurtarılamadı!

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Alaşehir -Eşme kara yolu Sobran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Eşme yönüne giden Ali Bilir'in kullandığı 40 DF 590 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.C. (37) yönetimindeki 45 AIC 717 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile demir yığına dönen otomobilin sürücüsü 3 çocuk babası çiftçi Ali Bilir, olay yerinde hayatını kaybetti.Bilir'in Alaşehir'den Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. TIR şoförü A.C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...