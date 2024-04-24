Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Silahlar patladı... Sandalyeyle yakaladılar

İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı. Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan soyguncuyu linç etmek istedi.