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Beyaz Gazete
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Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Silahlar patladı... Sandalyeyle yakaladılar

İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı. Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan soyguncuyu linç etmek istedi.

Ekleme: 24.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Silahlar patladı... Sandalyeyle yakaladılarİstanbul Küçükçekmece İkitelli Caddesi'ndeki kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.

SANDALYA İLE YAKALADILAR

Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan soyguncuyu linç etmek istedi.

Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Silahlar patladı... Sandalyeyle yakaladılar

POLİSE TESLİM ETTİLER

İhbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Silahlar patladı... Sandalyeyle yakaladılar