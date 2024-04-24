Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Silahlar patladı... Sandalyeyle yakaladılar
İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı. Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan soyguncuyu linç etmek istedi.
İstanbul Küçükçekmece İkitelli Caddesi'ndeki kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.
SANDALYA İLE YAKALADILAR
Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan soyguncuyu linç etmek istedi.
POLİSE TESLİM ETTİLER
İhbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.
SANDALYA İLE YAKALADILAR
Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan soyguncuyu linç etmek istedi.
POLİSE TESLİM ETTİLER
İhbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.