Kastamonu'da korkutan yangın! Aynı anda orman ve köy alev aldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıkarken, Daday ilçesinde de bir köyde çıkan yangında 2 ev, ahırlar kül oldu, 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Daday'da köy yangını: 2 ev, ahırlar ve 4 büyükbaş hayvan yandı Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında rüzgar, ekiplerin işini zorlaştırıyor.Köy muhtarı Ömer Yılmaz, gazetecilere, yangının çıkış nedeni bilmediklerini belirterek, "Yangın bir anda büyüdü. 4 hayvan ahırda kalmış. İtfaiye, jandarmaya haber ettik. Ekiplerin çalışmaları sürüyor." dedi.