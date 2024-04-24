Karısı ile arkadaşını evde o vaziyette yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!

Tüyler ürperten olay Adana'da yaşandı. Arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı. İfadesinde yaşananları şöyle anlattı: Karım evin kapısını 10 dakika sonra açtı. Karımın üzerinde sadece tişört vardı. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım… İşte haberin detayları

Adana'da dehşet dolu anlar yaşandı. 27 yaşındaki Ahmed Elmelhem öğle yemeği yemek için evine gitti. Kapıyı çalan Elmelhem'in eşi S.Ç. (26) kapıyı 10 dakika sonra açtı.Eşinin yarı çıplak olduğunu gören Elmelhem, evin odalarını arama başladı. Genç adam, arkadaşı Memduh S.'yi (25) mutfak tezgahın altında görünce neye uğradığını şaşırdı.Eşinin kendini aldattığını düşünen Ahmed Elmelhem, Memduh S.'yi darbedip, tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından bıçakladı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Memduh S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevindeki ekipler, şüpheliyi olay yerinde bıçakla birlikte yakaladı.Şüphelinin, eşi S.Ç. ve Memduh S.'nin sürekli telefonda konuştuğunu, ikisini de görüşmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Hastanede tedaviye alınan Memduh S.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Ahmed Elmelhem, ifadesinde, 'Memduh'a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım' dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed Elmelhem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.