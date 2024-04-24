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İstanbul merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın "ideolojik alan yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 24.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi'nin (KCK/TDÖ) ideolojik alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren basın yayın komitesi YRD'de (Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Polis, çalışmalarının ardından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.