İstanbul merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.Çalışmalarda ekipler, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi'nin (KCK/TDÖ) ideolojik alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren basın yayın komitesi YRD'de (Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.Polis, çalışmalarının ardından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.