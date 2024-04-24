Hakurk'a hava harekatı! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir ediliyor. Bu kapsamda Hakurk bölgesinde hava harekatı icra edildi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk'a hava harekatı düzenlendi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.Açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi' ifadelerine yer verildi.Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceğini net bir şekilde belirtti.