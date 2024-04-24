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Beyaz Gazete
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Hakurk'a hava harekatı! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir ediliyor. Bu kapsamda Hakurk bölgesinde hava harekatı icra edildi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 24.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Hakurk'a hava harekatı! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk'a hava harekatı düzenlendi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.

TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR

Hakurk'a hava harekatı! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi' ifadelerine yer verildi.

ETKİN VE KARARLI MÜCADELE

Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceğini net bir şekilde belirtti.

Hakurk'a hava harekatı! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi