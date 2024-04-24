Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier'le Ankara'da görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bir araya geldi.Erdoğan, Alman mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı selamlarken Türkçe 'Merhaba asker' dedi.İki lider, görüşmeye geçmeden önce el sıkışarak kameralara poz verdi.Ankara'da baş başa ve heyetlerarası yapılacak görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin ileri seviyelere taşınması için ne gibi adımları atılabileceği değerlendirilecek.İsrail'in Filistin'e devam eden saldırıları ve bölgedeki son durum da masaya yatırılacak. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeler de gündemde olacak. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, küresel ve bölgeler meseleler de konuşulacak konu başlıkları arasında yer alıyor.