Başkan Erdoğan noktayı koydu: İsrail ile ticaret bitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısını yinelediğini kaydetti. Erdoğan, "Ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruzTürkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettikNetanyahu, sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail'in saldırıları devam ettiği müddetçe küresel barışa yönelik tehditlerin arttığının herkes bilincindedir.Ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz"Yoğun ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Şunu bilmenizi istiyorum. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı en yazık ki 45 bini buldu. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içinde durumda ağır olanların bir kısmını ülkemize aldık. Tabii çocuk, kadın, yaşlı burada ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze-Filistin yerle yeksan olmuş. İsrail ile Gazze silah - mühimmatları mukayese edilmez. Bunlara görerek değerlendirmek lazım. Tüm Batı İsrail'in yanında yer alıyor."Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısını yineledik.Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir ise, "Deprem sonrası Almanya'dan çok destek sağlandı. Finans politikalarındaki reformlar takdirle karşılandı." ifadelerini kullandı.