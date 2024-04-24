Bakan Tunç'tan sert tepki: Partiler teröre mesafe koymalı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada teröre destek açıklaması yapan partilere değindi. Tunç açıklamasında, "Teröre destek açıklaması yaparsanız buna izin verilmez. Partiler teröre mesafe koymalı." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada teröre destek açıklaması yapan partilere değindi. Tunç açıklamasında, "Teröre destek açıklaması yaparsanız buna izin verilmez. Partiler teröre mesafe koymalı." ifadelerini kullandı.