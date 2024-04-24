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Beyaz Gazete
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Bakan Tunç'tan sert tepki: Partiler teröre mesafe koymalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada teröre destek açıklaması yapan partilere değindi. Tunç açıklamasında, "Teröre destek açıklaması yaparsanız buna izin verilmez. Partiler teröre mesafe koymalı." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 24.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada teröre destek açıklaması yapan partilere değindi. Tunç açıklamasında, "Teröre destek açıklaması yaparsanız buna izin verilmez. Partiler teröre mesafe koymalı." ifadelerini kullandı.