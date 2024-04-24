Bakan Tunç'tan DEM Parti açıklaması: Teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'lilere soruşturmaya yönelik gazetecilerin sorularını cevapladı.Bakan Tunç, şunları kaydetti;Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.