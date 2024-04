10 yıllık sır cinayet, milyonluk miras davasıyla ortaya çıktı

Tüyler ürperten cinayet iddiaya göre şöyle gelişti. Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde mobilya ve halı mağazası bulunan Zeynel C, iddiaya göre sürekli alkol alıyor, mağazada pek çalışmıyordu. Kardeşleri ve oğulları ise köylere giderek halı satıyor, mağazayı ise aile üyeleri işetiyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu.İddiaya göre 10 Ağustos akşamı, mağazada alkol alan Zeynel C. çocukları ve iki kardeşiyle birlikte tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada oğlu Ali C. Mehmet C. ve kardeşi Abuzer C. ve Mehmet C., Zeynel C.'ye vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan Zeynel C.'yi yere yatıran aile üyeleri, önce yaşlı adamın ağzını, el ve ayaklarını koli bandıyla bantladı, ardından mağazada bulan halı saçaklarının ipleriyle boğarak öldürdüler.Babalarının üzerindeki kimlikleri alan Ali C. Mehmet C., Abuzer C. ve Memet C., yaşlı adamı bir halıya sararak araca taşıdılar. Daha sonra Lapseki İlçesi'ne bağlı Hamancık Köyü Kurupınar mevkiine doğru yola çıkan aile üyeleri, araçtan indirdikleri yaşlı adamı uçurumdan aşağı attılar.Daha sonra mağazaya geri dönen Ali C. Mehmet C. ve amca Abuzer C. ve Memet C., Zeynel C. kan izlerini temizledikten sonra annelerine ve diğer kardeşlerine olayı anlatıp bunun ömür boyu bir aile sırrı olarak kalacağını söylediler. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına kaldıkları yerden devam eden aile üyeleri, Zeynel C.'yi soran yakınlarına başka bir kadın için evi terk edip Suriye'ye taşındığını söylediler. Babalarına ait cesedin ertesi gün bir çoban tarafından bulunduğunu öğrenen C. Ailesi, cinayetle ilgili hiçbir delile ulaşılamayıp cesedin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Alacahırka Mahallesi'nde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrenince daha rahat hareket etmeye başladılar.Cinayetin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından iddiaya göre Ali C. Mehmet C. amcaları Abuzer C. ve Memet C. ile birlikte işlettikleri mobilya mağazasında anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Her şeyin babalarının üzerine olması nedeniyle aile arasında miras yüzünden geçimsizlik başladı. 2023 yılında Ali C. ve kardeşi Mehmet C. babalarından uzun süredir haber alamadıklarını belirterek gaiplik kararı alınması için mahkemeye başvurdu.Geçtiğimiz yıl faili meçhul dosyaları tozlu raflardan yeniden indiren Çanakkale Alay Komutanlığına bağlı istihbarat timleri, 1O yıl önce işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz Ocak ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izinle kimsesizler mezarlığına defnedilen şahsın mezarı yeniden açıldı ve ceset üzerinden DNA örmeği alındı.İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örneklerinin Çanakkale merkezde halı ve mobilya mağazası bulunan Zeynel C'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Jandarma soruşturmayı genişletti.Ailenin 2023 yılında gaiplik kararı için mahkemeye başvurduğunu öğrenen ve ailenin o dönemde Zeynel C. ile ilgili hiçbir başvuru yapmamasından şüphelenen ekipler, aileyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Jandarma timleri, operasyon için düğmeye bastı. Eve baskın düzenleyen ekipler, Zeynel C.'nin eşi Gülşen C., oğulları Ali C., Mehmet C., Gökhan C. ,amca Abuzer C., Memet C, yeğeni Mustafa C, kızları A.B. ve E.Y.'yi gözaltına aldı.Emniyete götürülen C. Ailesi, 10 yıllık sır cinayeti itiraf etti. Ali C. Mehmet C. ve amca Abuzer C. ve Memet C.,, Zeynel C.'yi e mağazada çıkan tartışma sonucu önce dövdüklerini, ardından halının saçak ipleriyle boğarak öldürdüklerini itiraf ettiler.Sorgularının ardından Adliye'ye sevk edilen Ali C., Mehmet C., amca Abuzer C., Memet C, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gülşen C., Mustafa C., Gökhan C, A.B. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verir.