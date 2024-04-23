Şanlıurfa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti! 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Birecik-Halfeti kara yolunun çıkışında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 TY 287 plakalı hafif ticari araç ile 27 AU 410 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada araçlarda bulunan Mahmut (46), Bedriye (42), Önder (12) ve İbrahim Kılıç (9) ile Aydın Demir (57) yaralandı.Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yaralılardan 2'sinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.