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Oyuncak bebeğin içinden çıkanlar şoke etti! Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir evde yapılan aramada oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.

Ekleme: 23.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Oyuncak bebeğin içinden çıkanlar şoke etti! Çok sayıda gözaltı varTekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satışı yapılan 7 adres belirlendi.

Adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Oyuncak bebeğin içinden çıkanlar şoke etti! Çok sayıda gözaltı var

OYUNCAK BEBEĞİN İÇİNE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER
Satışa hazır 937 gram bonzai, 15 gram eroin, 28 sentetik hap, ruhsatsız 1 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL ele geçirildi.

Bir evde yapılan aramada, uyuşturucunun oyuncak bebeğin içine gizlendiği tespit edildi.

Oyuncak bebeğin içinden çıkanlar şoke etti! Çok sayıda gözaltı var

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.