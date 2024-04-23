Malezya’da donanma helikopterleri havada burun buruna geldi! En az 10 mürettebat hayatını kaybetti

Malezya, güne helikopter kazası haberi ile uyandı. Salı günü, yerel saatle 09.32'de, ülkenin batısındaki Perak eyaletinde bulunan Lumut deniz üssünde düzenlenen deniz geçit töreni provası sırasında Malezya donanmasına ait iki helikopter havada çarpıştı.Donanmadan yapılan açıklamada, Salı günü deniz geçit töreni provası sırasında iki Malezya donanma helikopterinin havada çarpıştığı ve gemideki 10 mürettebatın tamamının öldüğü belirtildi.Donanma, olayın yerel saatle sabah 9.32'de batıdaki Perak eyaletindeki Lumut deniz üssünde meydana geldiğini söyledi.Donanma, 'Tüm kurbanların olay yerinde öldüğü doğrulandı ve kimlik tespiti için Lumut deniz üssü askeri hastanesine gönderildi' dedi.Yerel medyada dolaşan bir videoda, helikopterlerden birinin rotoru diğerine çarptığında, her iki uçak da yere çarpmadan önce çok sayıda helikopterin düzen halinde uçtuğu görülüyordu. Yerel polis görüntülerin gerçek olduğunu doğruladı.Donanma, çarpışmanın nedeninin araştırılacağını söyledi.Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, bir deniz operasyonları helikopteri ve bir Fennec askeri helikopterinden oluşan uçağın, Cumartesi günü düzenlenecek Malezya Kraliyet Donanması'nın 90. yıldönümünü kutlayan geçit töreni için prova yaptığını söyledi.Gazetecilere verdiği demeçte, tamamı 40 yaşın altında olan öldürülen mürettebat üyelerinin kimliklerini doğrulamak için çabaların sürdüğünü söyledi.