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Malatya merkezli 3 ilde operasyon: 6 çete üyesi tutuklandı

Malatya merkezli üç ilde organize hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Ekleme: 23.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Malatya merkezli 3 ilde operasyon: 6 çete üyesi tutuklandı
Malatya İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ve asayiş ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Malatya, Adıyaman ve Bayburt'ta 8 farklı olayda 5 bin 920 metre enerji ve nakil kablosunun çalınması olayları sonrasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Hazro Grubu" olarak bilinen suç çetesine yönelik, Malatya merkezli düzenlen operasyonda, Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli 3 ilde operasyon: 6 çete üyesi tutuklandı

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol kararı verildi.