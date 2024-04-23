İstanbul’da enteresan olay: Halüsinasyon gördü kendi kendine çatıştı!

38 yaşındaki Aziz Ç. dün akşam saatlerinde alkol aldı. Alkolün etkisiyle halüsinasyon gören adam, bir binanın girişine sığınarak sokağa kurşun yağdırdı. Kapı aralığından etrafı da gözetleyen Aziz Ç. kameralara saniye saniye yansıdı.Silah seslerini duyan vatandaşlar ise büyük korku yaşadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri yollandı. Etrafa rastgele kurşun yağdıran Aziz Ç. yakalanarak hastaneye götürüldü.Evinde yapılan aramada ise 88 adet tüfek ve tabanca mermisi ile 5 bıçak ele geçirildi. Aziz Ç. polis merkezindeki ilk sorgulamasında olay yerinden ayrıldıktan sonra silahı attığını ama tam olarak nereye attığını bilmediğini anlattı.Madde bağımlısı olduğu belirlenen Aziz Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir mahalle sakini ise şunları söyledi: 'Benim burada çocuklarım var parka gidiyor geliyor, eve girip çıkıyor. Videolar var içeriden sağa sola rastgele ateş ediyor.Bu normal bir şey değil, biz burada çoluk çocuğumuzu rahat bir şekilde dışarı salamayacak mıyız? Bu çocukların can güvenliği kalmamış oluyor. Yakalanıp neden salınıyor, salmışlar.Artık ne içtiyse, ne görüyorsa karşısında nereye ateş ettiğini de bilmiyor. Karşı binada kurşun izleri var, bizim binada bodruma girmiş ateş etmiş' dedi.