İngilizler yazdı! İstanbul Havalimanı ve THY farkı! Türkiye rakiplerini solladı

Türk Hava Yolları'nın imza attığı başarılar ve İstanbul Havalimanı'nın dünyanın hava yolu merkezi konumuna gelmesi İngilizlerin de dikkatini çekti. İngiliz Financial Times, Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini ele aldı. Türkiye'nin havacılık sektörünün yıldızı olduğunun ifade edildiği yazıda, Avrupa'daki rakiplerin sollandığına dikkat çekildi.

İstanbul Havalimanı'nın yapılması ve Türk Hava Yolları'nın rotalarını artırarak sunduğu hizmet Türkiye'yi "hava" söz sahibi konumuna taşıyor.Son 20 yılda havayoluna 150 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirerek, sektörde dünyada söz sahibi haline gelen Türkiye'nin başarısı İngiliz Financial Times Gazetesi'nde yer aldı.İngiliz gazetesi, havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye'nin, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı.Analizde Türkiye'nin havacılık altyapısına yaptığı yatırımlar ve filolarını genişletmesiyle Avrupalı rakiplerini geride bıraktığı belirtildi. Avrupa şirketlerinin pazar payını Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'a kaptırdığını ifade edilen yazıda, "THY, Ryanair ve easyJet'in ardından 3. en yoğun havayolu oldu. İstanbul Havalimanı da geçen yıl uçuş sayıları açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu" verileri paylaşıldı.Sabah'ta yer alan habere göre THY'nin rota sayısını artırarak ve uçak filosunu genişleterek bu başarıda büyük pay sahibi olduğu ifade edilen çalışmada, Pegasus'un da filosunu büyüterek pandemiye rağmen kapasitesini benzer şekilde artırdığı vurgulandı.Bu başarıda İstanbul Havalimanı'nın büyük pay sahibi olduğu ifade edilirken, 11 milyar dolarlık yatırım karşılığında yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın hizmet verdiğine değinildi.İstanbul Havalimanı, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Ödülleri 2024"te dünyanın en iyi 10 havalimanından biri seçilirken, "Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerine de layık görüldü.Habere göre Türkiye'nin havacılık sektörünün rakiplerine göre hızlı bir şekilde genişlemesi, ülkenin Avrupa pazarında baskın bir oyuncu haline gelmesine de yol açtı. Büyüme ise; ülkedeki havayollarının ve havalimanlarının iyileştirilmiş altyapı ve filolara yatırım yapması ve salgının ardından kapasiteyi hızlı bir şekilde geri getirmesiyle ortaya çıktı.Türk Hava Yolları, rota haritasını ve uçak filosunu genişletirken, sektör için önemli bir kapasite ölçüsü olarak arz edilen Koltuk Kilometre (ASK) değerini geçen yıl 2019'a göre yaklaşık yüzde 25 artırdı. Pegasus da benzer şekilde pandemiye rağmen filosunu inşa ederek kapasitesini artırdı. Sektör genelindeki ASK, pandemi sırasında birçok taşıyıcının işten çıkarılmasıyla aynı dönemde yüzde 5.6 küçüldü.Türkiye 2003'ten bu yana ulaştırma ve altyapıya 1.7 trilyon lira yatırım gerçekleştirirken, bunun 150.6 milyar lirası havacılığa yapıldı. 2022'de 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkarırken, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını ise 81'den 173'e yükseltti. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya gerçekleştirilen uçuş sayısı, 130 ülkede 346 noktaya çıktı. 2002'de seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayısı ise 2023'te 214 milyonun üzerine çıktı.