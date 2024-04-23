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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel 23 gemi! Limanlar 'bayram' etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri'ne ait 23 gemi, ziyarete açıldı. Peki, hangi gemi hangi limanda ziyaret edilebilir? Gemiler saat kaça kadar vatandaşa açık olacak? İşte detaylar...

Ekleme: 23.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel 23 gemi! Limanlar 'bayram' ettiDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla, saat 16.00'ya kadar bulundukları limanlarda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

HANGİ GEMİ HANGİ LİMANDA?

Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla liman ziyareti yapacak olan gemiler nereye demirleytecek?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel 23 gemi! Limanlar 'bayram' etti

İşte gemi gemi tüm detaylar;

TCG Anamur gemisi İğneada,

TCG Tekirdağ gemisi Tekirdağ,

TCG Salihreis gemisi Dolmabahçe,

TCG Gurbet gemisi Gökçeada,

TCG Rüzgar gemisi Çanakkale,

TCG Türkeli gemisi Bozcaada,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel 23 gemi! Limanlar 'bayram' etti

TCG Kuşadası gemisi Dikili,

TCG Enez gemisi Erdek,

TCG Fırtına gemisi İzmit, TCG Yıldız gemisi Foça,

TCG Heybeliada gemisi İzmir, TCG Kalkan gemisi Kuşadası,

TCG Köyceğiz gemisi Fethiye, TCG Çanakkale gemisi Antalya,

TCG Meltem gemisi Kaş,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel 23 gemi! Limanlar 'bayram' etti

TCG Göksu gemisi Alanya,

TCG Bafra gemisi Mersin,

TCG Karataş gemisi İskenderun,

TCG Poyraz gemisi Zonguldak,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel 23 gemi! Limanlar 'bayram' etti


TCG Kumkale gemisi Karadeniz Ereğli,

TCG Yıldırım gemisi Samsun,

TCG İmbat gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne,

TCG Bozcaada gemisi Gazimağusa


23 Nisan'a özel düzenlenecek diğer etkinlikler ise şöyle;

*Çanakkale'de SOLOTÜRK ile Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi,

*Düzce'de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılacaktır.

*Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de (Şehitler Abidesi) gösteri uçuşları yapılacaktır.