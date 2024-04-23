Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel 23 gemi! Limanlar 'bayram' etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri'ne ait 23 gemi, ziyarete açıldı. Peki, hangi gemi hangi limanda ziyaret edilebilir? Gemiler saat kaça kadar vatandaşa açık olacak? İşte detaylar...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla, saat 16.00'ya kadar bulundukları limanlarda vatandaşların ziyaretine açık olacak.Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla liman ziyareti yapacak olan gemiler nereye demirleytecek?İşte gemi gemi tüm detaylar;TCG Anamur gemisi İğneada,TCG Tekirdağ gemisi Tekirdağ,TCG Salihreis gemisi Dolmabahçe,TCG Gurbet gemisi Gökçeada,TCG Rüzgar gemisi Çanakkale,TCG Türkeli gemisi Bozcaada,TCG Kuşadası gemisi Dikili,TCG Enez gemisi Erdek,TCG Fırtına gemisi İzmit, TCG Yıldız gemisi Foça,TCG Heybeliada gemisi İzmir, TCG Kalkan gemisi Kuşadası,TCG Köyceğiz gemisi Fethiye, TCG Çanakkale gemisi Antalya,TCG Meltem gemisi Kaş,TCG Göksu gemisi Alanya,TCG Bafra gemisi Mersin,TCG Karataş gemisi İskenderun,TCG Poyraz gemisi Zonguldak,TCG Kumkale gemisi Karadeniz Ereğli,TCG Yıldırım gemisi Samsun,TCG İmbat gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne,TCG Bozcaada gemisi Gazimağusa*Çanakkale'de SOLOTÜRK ile Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi,*Düzce'de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılacaktır.*Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de (Şehitler Abidesi) gösteri uçuşları yapılacaktır.