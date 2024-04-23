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Aydın'da feci kaza: Motosiklete tren çarptı

Aydın'da feci bir kaza yaşandı. Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ekleme: 23.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da feci kaza: Motosiklete tren çarptıAydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treni motosiklete çarptı.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN TREN ÇARPTI
Denizli-İzmir hattında çalışan yolcu treni, Ovaköy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Kır (41) idaresindeki 09 KN 427 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'da feci kaza: Motosiklete tren çarptı

DURUMU AĞIR
Yaralanan Kır, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'da feci kaza: Motosiklete tren çarptı

Kır'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.