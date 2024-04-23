Aydın'da feci kaza: Motosiklete tren çarptı

Aydın'da feci bir kaza yaşandı. Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treni motosiklete çarptı.Denizli-İzmir hattında çalışan yolcu treni, Ovaköy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Kır (41) idaresindeki 09 KN 427 plakalı motosiklete çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralanan Kır, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kır'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.