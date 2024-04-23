Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte, 23 Nisan Salı günü gram ve çeyrek altın fiyatları ve güncel rakamlar...
23 Nisan Salı günü yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı.
Gram altın 2.432.04 Türk Lirası seviyesinde alıcı buluyor! Çeyrek altın 3.937.30TL iken, Cumhuriyet altını ise bugün 16.066.35 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.432.04
Satış: 2.433.13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.937.30
Satış: 4.005.51
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.066.35
Satış: 16.351.53
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.873.73
Satış: 8.023.81
Gram altın 2.432.04 Türk Lirası seviyesinde alıcı buluyor! Çeyrek altın 3.937.30TL iken, Cumhuriyet altını ise bugün 16.066.35 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.432.04
Satış: 2.433.13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.937.30
Satış: 4.005.51
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.066.35
Satış: 16.351.53
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.873.73
Satış: 8.023.81