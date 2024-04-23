AK Partili Belediye Başkanları koltuklarını çocuklara bıraktı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gümüşoluk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi İbrahim Polat'a koltuğunu devretti.Başkan Ertuğrul Çetin, İbrahim Polat'a Pursaklar Belediye Başkanı koltuğunu devrederken genç başkanın, isteklerini ve temennilerini dinledi. Taleplerinin ardından Genç Başkan, belediye çalışmaları hakkında merak ettikleri soruları Başkan Ertuğrul Çetin'e yöneltti.Yarınlarda bu makamları dolduracak olan çocukların, ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacaklarına olan inançlarının tam olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğumuzu Gümüşoluk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi İbrahim Polat oğlumuza devrettik. Azimle ve gayretle çalışarak inşallah bizlerden bu koltuğu devir alacaklar. Başkanımızdan aldığımız talimatlar ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ziyaretleri ile beni mutlu eden minik öğrencilerimiz başta olmak üzere bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum'' dedi.Altındağ'da 23 Nisan geleneği bozulmadı. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle makam koltuğunu, Sakalar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Duru Savsa'ya devretti. Elif Duru'nun makam koltuğunu devraldıktan sonra gerçekleştirdiği ilk icraatı, hayvan hastanelerinin ve barınaklarının iyileştirilmesi için talimat vermek oldu.Altındağ'ın minik başkanı Elif Duru, koltuğa oturduktan sonra Altındağ'daki hayvan barınakları hakkında bilgi almak için Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar'ı aradı. Daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Çetin'i de arayan minik Başkan Elif Duru, çocuklara ve gençlere yönelik projeler hakkında bilgi aldı. Son olarak Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan ile telefonda görüşen minik başkan, Altındağ'ın tarihi dokusunun korunması için eski yapıların onarılması talimatını verdi.Koltuğuna oturan minik Elif'e büyüyünce ne olmak istediğini soran Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğumuzu sembolik olarak Elif Duru yavrumuza devrettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her daim yanında olacağız. Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.Minik Başkan Elif Duru Savsa, daha sonra makamını tekrar Veysel Tiryaki'ye devretti. Tiryaki, küçük başkana hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı koltuğunu Belediye Başkanı Süleyman Acar, Güven İlkokulu öğrencisi Ahmet Cevat Sarışen'e devretti. Başkanlık makamında heyecanını ve duygularını paylaşan minik Başkan Sarışen, Fen İşleri Müdürlüğümüzü arayıp, okullarımızın taleplerini ileterek okul bahçelerinin temizliğinin yapılması talimatını verdi.Çubuk'ta ise Belediye başkanı Baki Demirbaş, kendisini ziyarete gelen çocukları makamında kabul etti. Demirbaş, makam koltuğunu Şehit Emre Tunca İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gökçe Koca'ya verdi. Minik Gökçe daha sonra Park ve Bahçeler Müdürünü arayarak talimat verdi.Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, sizin nazarınızda tüm bayramımızı kutluyoruz. Çocuklarımıza destek olmaz bizim için en büyük görev ve mutluluk bunun üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Onları desteklemek bizim vazifemiz. Tüm imkanlarımıza hazırız." sözlerini kullandı. Demirbaş daha sonra kendisini ziyarete gelen çocuklara hediyelerini taktim ederek bayramlarını kutladı.