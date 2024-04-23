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23 Nisan kutlamalarında zurnacı bayıldı! İşte o anlar

Olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında zurnacı Kazım Akan (20), bayıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Ekleme: 23.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
23 Nisan kutlamalarında zurnacı bayıldı! İşte o anlar
Olay, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki Bahaettin Karakoç İlkokulu'nda yaşandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul yönetimini tarafından okul bahçesinde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler folklor gösterisi yapacağı sırada davul zurna ekibinden zurnacı Kazım Akan bayıldı.

23 Nisan kutlamalarında zurnacı bayıldı! İşte o anlar

İlk müdahalesi öğretmenler ve veliler tarafından yapılan Akan, daha sonra ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

23 Nisan kutlamalarında zurnacı bayıldı! İşte o anlar

Burada tedavi altına alınan Kazım Akan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Akan'ın baygınlık geçirmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.