Utandığı için semptomunu görmezden geldi! 3. evre kanser teşhisi konuldu...

Bir çocuk annesi olan kadın, 2016 yılında vücudunda bir değişiklik fark ettiğinde henüz 34 yaşındaydı ancak o dönemde genel olarak çok sağlıklı olduğu için endişelerini görmezden geldi.Jelena gazının normalden daha kötü kokmaya başladığını fark etmişti ama bunu bol miktarda sebze içeren sağlıklı beslenmesine bağladı.Bağırsak bakterilerini iyileştirmek için probiyotik almaya başladı ancak koku düzelmedi.Ancak hevesli bir koşucu olan Jelena, dışkısında kan fark edene kadar gazındaki değişiklikten endişe duymadı.Birkaç ay sonra, yıllık muayenesinde doktoruna kandan bahsetti ve doktor da bunun beslenmesiyle ilgili olduğunu tahmin etti.Üç ay sonra doktorlar Jelena'nın sindirim sistemini bozan belirli bir yiyeceği yiyip yemediğini belirlemek için testler yapmaya başladı. Bu onun kolonoskopi yaptırmasına yol açtı ve ne yazık ki 3. evre rektum kanseri olduğunu ortaya çıkardı.Anne, 'Sağlıklı beslendim ve bu kadar genç yaşta kanserin beni vuracağını hiç düşünmemiştim' dedi.28 gün radyasyon ve oral kemoterapi görmeyi ve ardından tümörü çıkarmak için ameliyat olmayı tercih etti.Jelena'nın kolonunun 30 cm'lik kısmının yanı sıra 17 lenf düğümü de çıkarıldı ve geriye sadece beş kanserli düğüm kaldı.Daha sonra ileostomi (karın bölgesinde küçük bir delik açılması ve bu delikten bir ileum parçası çıkarılarak stoma oluşturulması) işlemine tabi tutuldu.Son kemoterapi turundan 2 ay sonra Jelena'nın ileostomisi tersine çevrildi.Ailesinde kanser öyküsü olmayan Jelena şu anda iyileşme sürecinde ve idame kemoterapisi ve yıllık taramalardan geçiyor.Kendisi şunları söyledi: 'İlk başta her 3 ayda bir CT taramasına gittim ve tüm kan değerlerimin normale döndüğünden emin olmak için kan tahlillerimi kontrol ettirdim.''Sonunda her 6 ayda bir, her yıl uzadı ve şimdi sadece yılda bir kez kan tahlili yaptırmak ve onkoloğumla görüşmek için gidiyorum.'Benzer durumları yaşayan başkalarından çevrimiçi destek bulması nedeniyle sosyal medyanın kendisine tanı koymada yardımcı olduğunu düşünüyor.Jelena şunları söyledi: 'Tedaviyi bitirmiş veya benimle aynı zamanda tedavi görmekte olan pek çok kişiyle bağlantı kurdum ve bu destek grubuna sahip oldum ve bunu yaşayan tek genç kadın olmadığımı anladım.'