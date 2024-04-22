Ulaşım 22 dakikaya düşecek: Dev projede sona doğru! Şehir içi ulaşımda yeni çağın kapıları aralanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve Darıca arasındaki yaşamı dönüştürecek metro projesinde sona yaklaşıyor.Kocaeli'nin ilk metrosu olan Gebze - Darıca Metro Hattı'nda genel ilerleme oranı %80'e ulaştı.Gebze'den Darıca'ya uzanarak 12 durak boyunca modern ve hızlı bir ulaşım alternatifi sunacak proje ile ilgili KBB'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ray döşeme işlemlerinin yüzde 33 oranında, istasyonların kaba inşaatları ise yüzde 55 oranında tamamlandığı belirtildi.Günlük 188 bin 982 yolcu kapasitesi ile iki ilçe arasındaki mesafeyi sadece 22 dakikaya indirmesi beklenen proje, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.Konu ile alakalı olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Koceli Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:'Kocaeli'nin ilk metrosu Gebze - Darıca Metro Hattında çalışmalar devam ediyor.İşte metro hattının son durumuGenel ilerleme: %80Ray döşeme: %33İstasyon kaba inşaat: %55'