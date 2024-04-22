Ulaşım 22 dakikaya düşecek: Dev projede sona doğru! Şehir içi ulaşımda yeni çağın kapıları aralanıyor
Kocaeli'nin ilk metrosu Gebze - Darıca Metro Hattı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından metrodaki son durumu paylaşarak, projenin yüzde 80 oranında tamamlandığının müjdesini paylaştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve Darıca arasındaki yaşamı dönüştürecek metro projesinde sona yaklaşıyor.
KOCAELİ'NİN İLK METROSU OLACAK
Kocaeli'nin ilk metrosu olan Gebze - Darıca Metro Hattı'nda genel ilerleme oranı %80'e ulaştı.
İKİ İLÇE ARASINDA MESAFE 22 DAKİKAYA İNECEK
Gebze'den Darıca'ya uzanarak 12 durak boyunca modern ve hızlı bir ulaşım alternatifi sunacak proje ile ilgili KBB'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ray döşeme işlemlerinin yüzde 33 oranında, istasyonların kaba inşaatları ise yüzde 55 oranında tamamlandığı belirtildi.
Günlük 188 bin 982 yolcu kapasitesi ile iki ilçe arasındaki mesafeyi sadece 22 dakikaya indirmesi beklenen proje, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.
METRO HATTININ SON DURUMU
Konu ile alakalı olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Koceli Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
'Kocaeli'nin ilk metrosu Gebze - Darıca Metro Hattında çalışmalar devam ediyor.
İşte metro hattının son durumu
Genel ilerleme: %80
Ray döşeme: %33
İstasyon kaba inşaat: %55'