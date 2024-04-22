Trafik yine kilit! Haftanın ilk günü...

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanırken, metro arızası ise seferlerin gecikmesine neden oldu.

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik kilitlendi.Sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar, uzun süre trafikte kaldı.Uzun araç kuyruklarının oluştuğu İstanbul'da metro seferlerinde yaşanan arıza nedeniyle otobüs ve metrobüslerde de uzun sıralar meydana geldi.İstanbul'da Üsküdar-Samandıra metrosunun bozulması ve trafik yoğunluğunun artması, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Yoğunluk ilerleyen saatlerde daha da artarken, yüzde 70'lere kadar dayandı.