Suçu reddetti genç kızın ses kaydı gerçeği ortaya çıkarttı! Lise müdürü öğrencisine cehennemi yaşattı
Beykoz'da bulunan bir lise, müdür yardımcısının bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla çalkalandı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında öğrencisini eve bırakma bahanesiyle aracına alan müdür, iddiaya göre önce laflarıyla sonra fiziksel olarak genç kıza cinsel istismarda bulundu. Aracı ormanlık alana süren müdürün elinden zor kurtulan liseli genç savcılığa koştu. Şüpheli müdür suçlamaları reddetse de genç kızın okulda kaydettiği ses kaydı gerçeği ortaya çıkardı. Şüpheli adama 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tüm liseyi ayağa kaldıran skandal taciz olayı geçtiğimiz yıl Beykoz'da bir lisede yaşandı. İddiaya göre okulda müdür yardımcılığı yapan Mehmet Y. (49), aynı lisede öğrenci olan Ş.E'ye (18) kafayı taktı. Genç kıza normalden fazla yakınlık gösteren okul müdürü geçtiğimiz yıl Haziran ayında okul çıkışı evine bırakmak için liseli genç kızı arabasına aldı.
EVE BIRAKMA BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ
Öğretmeni olduğu için güvenerek arabaya binen Ş.E. başına geleceklerden habersizdi. Yolda giderken birden taciz içerikli konuşmalar yapmaya başlayan müdür Mehmet Y. kız öğrencisine 'Beni tahrik ediyorsun, çok güzelsin' şeklinde laflar söyledi. Bu da yetmezmiş gibi genç kızın vücuduna dokunan sapık müdür, zorla liseli genç kızı öpmeye yeltendi.
ARACI ORMANLIK ALANA SÜRÜNCE...
Yaşadıkları karşısında şoka giren genç kız korkudan tir tir titrerken iddiaya göre arabasını ormanlık alana doğru süren müdür Mehmet Y, Ş.E.'ye 'Seni bir daha öpmeden bırakmam' diyerek cinsel istismara devam etmeye çalışırken genç kız adamı iterek arabadan kurtuldu. Panikle eve giderek durumu ailesine anlatan Ş.E. ailesiyle birlikte durumu yargıya taşıdı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Savcılığa başvurarak okulundaki müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunan Ş.E. ve babası A.E.'nin şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alının şüpheli Mehmet Y. suçlamaları reddederek genç kızın kendisine iftira attığını ileri sürdü.
GENÇ KIZIN KAYDETTİĞİ SES KAYDI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Ancak genç kız okula giderek şüpheliyle yan yana geldi ve söz konusu olayla ilgili konuşma bahanesiyle şüpheli müdür yardımcısının ikrar içeren konuşmasını ses kaydına aldı.
Savcılığa sunulan ses kaydında şüpheli Mehmet Y.'nin ''Orada aklı selim değildim, ne yapayım görmedi gözüm' şeklinde konuştuğu ortaya çıkarken savcılık, skandal ses kaydını delil olarak saydı.
Suçu reddetti genç kızın ses kaydı gerçeği ortaya çıkarttı! Lise müdürü öğrencisine cehennemi yaşattı
Şüpheli müdür yardımcısına 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
EVE BIRAKMA BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ
Öğretmeni olduğu için güvenerek arabaya binen Ş.E. başına geleceklerden habersizdi. Yolda giderken birden taciz içerikli konuşmalar yapmaya başlayan müdür Mehmet Y. kız öğrencisine 'Beni tahrik ediyorsun, çok güzelsin' şeklinde laflar söyledi. Bu da yetmezmiş gibi genç kızın vücuduna dokunan sapık müdür, zorla liseli genç kızı öpmeye yeltendi.
ARACI ORMANLIK ALANA SÜRÜNCE...
Yaşadıkları karşısında şoka giren genç kız korkudan tir tir titrerken iddiaya göre arabasını ormanlık alana doğru süren müdür Mehmet Y, Ş.E.'ye 'Seni bir daha öpmeden bırakmam' diyerek cinsel istismara devam etmeye çalışırken genç kız adamı iterek arabadan kurtuldu. Panikle eve giderek durumu ailesine anlatan Ş.E. ailesiyle birlikte durumu yargıya taşıdı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Savcılığa başvurarak okulundaki müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunan Ş.E. ve babası A.E.'nin şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alının şüpheli Mehmet Y. suçlamaları reddederek genç kızın kendisine iftira attığını ileri sürdü.
GENÇ KIZIN KAYDETTİĞİ SES KAYDI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Ancak genç kız okula giderek şüpheliyle yan yana geldi ve söz konusu olayla ilgili konuşma bahanesiyle şüpheli müdür yardımcısının ikrar içeren konuşmasını ses kaydına aldı.
Savcılığa sunulan ses kaydında şüpheli Mehmet Y.'nin ''Orada aklı selim değildim, ne yapayım görmedi gözüm' şeklinde konuştuğu ortaya çıkarken savcılık, skandal ses kaydını delil olarak saydı.
Suçu reddetti genç kızın ses kaydı gerçeği ortaya çıkarttı! Lise müdürü öğrencisine cehennemi yaşattı
Şüpheli müdür yardımcısına 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.