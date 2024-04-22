Suçu reddetti genç kızın ses kaydı gerçeği ortaya çıkarttı! Lise müdürü öğrencisine cehennemi yaşattı

Tüm liseyi ayağa kaldıran skandal taciz olayı geçtiğimiz yıl Beykoz'da bir lisede yaşandı. İddiaya göre okulda müdür yardımcılığı yapan Mehmet Y. (49), aynı lisede öğrenci olan Ş.E'ye (18) kafayı taktı. Genç kıza normalden fazla yakınlık gösteren okul müdürü geçtiğimiz yıl Haziran ayında okul çıkışı evine bırakmak için liseli genç kızı arabasına aldı.Öğretmeni olduğu için güvenerek arabaya binen Ş.E. başına geleceklerden habersizdi. Yolda giderken birden taciz içerikli konuşmalar yapmaya başlayan müdür Mehmet Y. kız öğrencisine 'Beni tahrik ediyorsun, çok güzelsin' şeklinde laflar söyledi. Bu da yetmezmiş gibi genç kızın vücuduna dokunan sapık müdür, zorla liseli genç kızı öpmeye yeltendi.Yaşadıkları karşısında şoka giren genç kız korkudan tir tir titrerken iddiaya göre arabasını ormanlık alana doğru süren müdür Mehmet Y, Ş.E.'ye 'Seni bir daha öpmeden bırakmam' diyerek cinsel istismara devam etmeye çalışırken genç kız adamı iterek arabadan kurtuldu. Panikle eve giderek durumu ailesine anlatan Ş.E. ailesiyle birlikte durumu yargıya taşıdı.Savcılığa başvurarak okulundaki müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunan Ş.E. ve babası A.E.'nin şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alının şüpheli Mehmet Y. suçlamaları reddederek genç kızın kendisine iftira attığını ileri sürdü.Ancak genç kız okula giderek şüpheliyle yan yana geldi ve söz konusu olayla ilgili konuşma bahanesiyle şüpheli müdür yardımcısının ikrar içeren konuşmasını ses kaydına aldı.Savcılığa sunulan ses kaydında şüpheli Mehmet Y.'nin ''Orada aklı selim değildim, ne yapayım görmedi gözüm' şeklinde konuştuğu ortaya çıkarken savcılık, skandal ses kaydını delil olarak saydı.Suçu reddetti genç kızın ses kaydı gerçeği ortaya çıkarttı! Lise müdürü öğrencisine cehennemi yaşattıŞüpheli müdür yardımcısına 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.