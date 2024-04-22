Soykırımcının destekçisi Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’e protestolu karşılama!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği İstanbul'da, protesto gösterileriyle karşılandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1961’de ilk Türk işçi kafilesinin Almanya’ya uğurlandığı Sirkeci Garı’nda bir araya gelen Steinmeier, Almanya’nın soykırımcı İsrail’e verdiği desteğe tepki gösteren protestocuların “Katil Almanya Türkiye’den defol” ve “Soykırım suçlusu katil Almanya” sloganları ile karşı karşıya kaldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği İstanbul'da Filistin destekçisi protestocuların gösterileri ile karşılandı.Steinmeier'a İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistin protestosuAlmanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup, "Katil Almanya Türkiye'den defol" ve "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganları attı.Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a gelmişti.Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 11.58'de İstanbul Havalimanı'na inmişti.Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da!Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşılamıştı.Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.