Mahkemeden emsal karar! 39 yıl sonra şehit sayıldı

1985 yılında Siirt 70. Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerlik vazifesini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Beşir Koyun, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu sonucu hayatını kaybetti.Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi de 1989 yılında verdiği kararda, olayın kasten değil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiğini belirtti. Kararda, sanığa tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermek suçundan 2 yıl hapis cezasıyla ve 7 bin 500 TL ağır para cezası verildi.HaberTürk'te yer alan habere göre, Koyun’un şehit sayılması için de Kırıkkale'de yaşayan oğlu Hamza Koyun, 38 yıl sonra idare mahkemesine başvurdu.Ankara 18. İdare Mahkemesi davayı karar bağladı. Mahkeme kararda şunları kaydetti:"Davacının babası müteveffa Beşir Koyun'un askerlik vazifesini yapmakta iken başka bir askerin silahının ateş alması üzerine yaralanarak vefat ettiği, sanığın nöbetçi olmadığı halde emir ve talimatlara rağmen silahını tam dolduruşa getirdiği, olayda müteveffanın herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve ölüm olayının vazifesi başında gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumda, davacının vefat eden babasının vazife malulü sayılması gerekirken, bu yöndeki talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."Koyun ailesinin avukatı Tamer Mahmutoğlu kararın benzer ölüm olaylarıyla ilgili davalarda emsal teşkil edeceğini söyledi. Mahmutoğlu kararla ilgili şu değerlendirmede bulundu:"Aile yaklaşık 40 yıl önce yaşanan olayda şehitlik işlemleri için başvuruda bulunmamış. 2023 yılında bize ulaştılar ve biz de idare mahkemesine dava açtık. Askerlik vazifesi sırasında başka bir askerin silahından çıkan kurşunla yaralanarak vefat eden er Mehmet Beşir Koyun’un şehit sayılmasına ilişkin Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen bu karar, benzer şekilde meydana gelen ölüm olaylarına örnek bir karardır"