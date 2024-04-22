'Kazanamazsak istifa ederim' diyen başkan istifa etti

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin öncesinde, "Lütfü Savaş Kazanamazsa İstifa ederim" diyen CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, dediğini yaptı ve CHP il Başkanlığından istifa etti.Tiryaki, "2024 Mahalli idareler seçim süreci başlamadan önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız Lütfü Savaş'ın atanması durumunda seçimi kazanacağımızı seçimi kazanmama ihtimalinde istifa edeceğimi yerel ve ulusal basın emekçilerimizin önünde deklare etmiştim." dedi.İl yönetimlerinin, ilçe örgütlerinin, kadın ve gençlik kollarıyla tüm seçim sürecinde ve YSK'dan çıkan hukuksuz ve siyasi kararın son anına kadar mücadele ettiklerini belirten Tiryaki, "Mücadelemizi gece gündüz sahada sürdürmemize rağmen etik siyaset gereği bu noktada gördüğüm lüzum üzerine CHP İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum"Tiryaki, "Baba, ata, dede mirasımız yüzyıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutfağında yetişmiş, emek vermiş, yıkılmış, yalnız, mahsun ve çaresiz bırakılmış. Hatay için gecesini gündüzüne katan bir il başkanı olarak mağlubiyetimizin sorumluluğu üzere verdiğimiz sözlerin ve adayımızın arkasında dim dik durmayı bilip bu şiarla basın ve tüm kamuoyu önünde verdiğim Lütfü Savaş'la seçimi kazanırız. Kazanamazsak istifa ederim sözü üzerine CHP Hatay İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.