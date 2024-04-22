İşte o silahlar! Polisin şehit edildiği silahı da o çeteye satmışlar... “Mahzen 28” baskınında ele geçirdiler

Yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan ve organize suç örgütleri ile uyuşturucu çetelerine silah satan suç örgütüne düzenlenen “Mahzen-28” operasyonunda ele geçirilen silahlar, silah parçaları ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyeti’nde sergilendi. Operasyonun, İstanbul’da şehit olan polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği ve ara yakalamalarda ele geçirilen silahın izi sürülerek yapılan tespitlerin ardından düzenlendiği öğrenildi. Hakan Telli’nin şehit edilmesi olayına karışan Anucurlar Çetesi’ne de polisin şehit edildiği silahı satan çetenin izine ulaşıldı ve çete çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Mahzen-28" operasyonunda 11 ilde 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon, İstanbul'da şehit olan polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği ve ara yakalamalarda ele geçirilen silahın izi sürülerek yapılan detaylı tespitlerin ardından düzenlendi. Hakan Telli'nin şehit edilmesi olayına karışan Anucurlar Çetesi'ne de polisin şehit edildiği silahı satan çetenin izine ulaşıldı ve çete üyelerine baskın yapılarak çete çökertildi. Operasyon kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından baskın yapılan adreslerde ele geçirilen silahlar, silah parçaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.Organize suç örgütlerine ve uyuşturucu çetelerine silah satan suç örgütüne İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen baskınlarda 137 tam otomatik uzun namlulu silah, 340 tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 polimer tabanca gövdesi, 123 tabanca sürgüsü, 100 tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 dipçik ele geçirilmişti.İstanbul'da üç uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçası, 251 üst gövde, 287 dipçik, iki bin 572 namlu ve 110 şarjör, bin 17 ruhsatsız tabanca, 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, iki bin beş tabanca gövdesi, 827 sürgü, 153 kabza ve 435 tabanca seri aparatı, iki alt-üst silah kalıbı, beş bin mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.