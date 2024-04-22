İstanbul'da inşaatın temel kazısında yol çöktü: Toprak kaydı! Bir bina tahliye!

İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişindeki yol çöktü. Yolun çökmesinin ardından bir bina tahliye edildi.İstanbul Arnavutköy'de yoğun yağışın etkili olması sonucu bir inşaatın temel kazma işlemi sırasında bitişindeki yol çöktü. Yaşanan toprak kayması nedeniyle inşaatın yanında bulunan bina, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.Olay, 20 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde, Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir derneğin inşaat alanında yaşandı.Yoğun yağışın ardından inşaatın temel kazısı sırasında, yanında bulunan yol çöktü.Çökmenin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanının yanında bulunan 3 katlı bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilirken, çöken yol trafiğe kapatıldı.Belediye ekipleri, incelemelerin ardından çevrede güvenlik önlemi aldı. 4 dairenin bulunduğu binada yaşayan 17 kişi ise yakınlarının yanına yerleşti.Herhangi bir hasar almayan binanın güçlendirme çalışmaları ve çöken yolun inşaat sahipleri tarafından yapılacağı öğrenildi.İnşaat çalışmaları hakkında bir durdurma kararı alınmazken, bina sakinlerinin yapılan çalışmaların ardından evlerine tekrar girişlerine izin verilecek.