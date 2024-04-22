İsrail’de yaptırım alarmı! ABD müttefikini terk mi ediyor?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına konuşan iki ABD'li yetkili, insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamanın değerlendirildiğini öne sürdü.Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu hafta Netzah Yehuda Taburu'nun yanı sıra Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iddia edilen diğer İsrail askeri ve polis birimlerine de yaptırım uygulamayı düşündüğünü ifade etti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Netzah Yehuda Taburu ve İsrail güvenlik güçlerindeki diğer bazı birimleri insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir inceliyor. Yaptırımların pratikteki etkisinin sınırlı kalması beklenirken, İsrail'in Netzah Yehuda'ya silah almak için ABD askeri yardımlarını kullanmasının engelleneceği düşünülüyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Ordusu'ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi ve 'Tüm gücümle savaşacağım' ifadelerini kullandı.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda ayrı ayrı görüştüğü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile Gazze'deki durumu ele aldı.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Gallant ve Gantz ile telefonda ülkesinin İsrail'in güvenliğine taahhüdünü ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen görüşmeleri konuştu.Acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılması konularının ele alındığı görüşmelerde Blinken, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik tedbirlerin önemine dikkati çekti. Blinken, Gantz ile görüşmesinde Gazze'deki gerilimin bölgeye yayılmasının önlenmesi konusu üzerinde de durdu.