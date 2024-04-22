İETT otobüsüyle motosiklet kaza yaptı: 1 kişi yaralandı!

Kaza, saat 09.15 sıralarında Atatürk Köprüsü girişi Taksim yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46T Topkapı-Çağlayan seferini yapan 34 HO 2171 plakalı İBB'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü Abdurrahman Özdemir otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yere düşüp yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi otobüs şoförü ve yolcular yaptı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Abdullah Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldıKaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. İETT şoförü ise, ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezine götürüldü.Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.