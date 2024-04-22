Emeklilere yeni destekler geliyor: 9 maddede destek programı

Emeklilere destek olmak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.Yaşanılan bölgenin ihtiyaçlarına göre, büyükşehirlerdeki emeklilere kira desteği, yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.Bu destekler, hane halkı gelirine göre belirlenecek. En düşük emekli maaşı alan ve başka bir geliri olmayan emekliler tespit edilerek desteklenecek.Destekler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardımlar çerçevesinde ödenecek.Belli bir takvim çerçevesinde yapılacak desteklerin ana başlıkları ise şöyle:Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor.Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak.Bunun için Ulaştırma Bakanlığı, devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.Bu noktada GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek.Böylece emekliler, telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak.Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği, Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi birçok konu ele alınacak.Burada emekliler, belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor.Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği, emekliler için de yaygınlaştırılacak.Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi.Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek.Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak.Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak.Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak.Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak.Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.Sabah'ın haberine göre emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler, önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek.Bu artışın temmuzdan önce yapılması da bekleniyor.Ayrıca kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.