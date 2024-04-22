Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor: Caddelere Türk bayrakları asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 2012 yılında gittiği Irak'a 12 yılın ardından bugün ilk ziyaretini gerçekleştirecek.İlk durak ise başkent Bağdat olacak, ardından da Erbil'e geçilecek.Günler öncesinde planlanan ziyaret nedeniyle bölgede hummalı hazırlıklar yapıldı.Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça 'Ziyaretinizden onur duyduk' yazılı pankartlar yerleştirildi.Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi. Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.Yerel seçimlerin ardından yurt dışı ziyaretlerine başlayan Erdoğan'ın Irak ziyaretinde önemli gündem maddeleri bulunuyor.Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü bölge olarak bilinen Irak için Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce, 'Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız.' ifadelerini kullandı.