Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak'tan silinecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Bağdat'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.Birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor. Türkiye ve Irak'ın istikrarını sağlayacak güvenlik işbirliğinde mutabık kaldık.Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Irak topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin veremeyiz.PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak topraklarındaki varlığı en kısa sürede sonlanacak.Öte yandan; Başkan Erdoğan Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüştü.Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.Başkan Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak'ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.