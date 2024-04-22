Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak adlandırılan ve özellikle kriz zamanlarında daha çok tercih edilen altının Ons fiyatı İran-İsrail arasındaki kıs süreli gerilim nedeniyle rekor seviyeye yükseldi.

Ons fiyatına bağlı olarak geçen hafta gram altın da yükselirken gerginliğin yatışmasının ardından yeni haftada düşüş görüldü. Uzun vadeli yatırım olması ve az riskli olması nedeniyle geleneksel yatırım aracı olarak tercih edilen altında fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.İşte 22 Nisan Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları...Ons altın fiyatı 2.368,81seviyelerinde seyrederken güncel altın satış fiyatları şöyle:Gram altın: 2.483,16Çeyrek altın: 4.288,00Yarım altın: 8.758,00Çeyrek altın: 4.288,00Yarım altın: 8.758,00Cumhuriyet altını: 17.074,00 liradan satılıyor.