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Beyaz Gazete
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8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 22.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-32' operasyonlarında 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandı