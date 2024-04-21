3 düzenleme geliyor! TCMB yeni oranı açıkladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu. Temmuz döneminde emekli ve memur zammı ile tüm maaşlar yeniden artacak.Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.Ocak 2024'ün ikinci yarısı için milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak:Memur ve memur emeklisi de yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamalarının kesinleşmesinin ardından bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki rakamlar hesaplanarak memur enflasyon farkı belirleniyor. Bunun üzerine yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur zammı hesaplanıyor.Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak.6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak. Bu rakama göre emekli ve memur temmuz zammı tablosu netleşti:Merkez Bankası'nın Nisan Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre taban aylıklar, memur maaşları, emekli memur maaşları ve SED ödemeleri hesaplama tabloları belli oldu:Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak. Mevcut durumda 37 bin 220 TL olan ortalama memur maaşı da yaklaşık 45 bin TL olacak.6 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin maaş artışlarını belirliyor. Burada nihai memur zam oranı da sosyal yardımları doğrudan etkiliyor. Yani sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor. Örneğin 6 aylık artış memurlar için yüzde 20 olunca sosyal yardımlar da benzer şekilde artacak.En düşük emekli maaşı 2023 yılında önce 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye çıkarıldı. Son olarak Ocak 2024 döneminde bu rakam 10000 TL'ye yükseldi.Maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin ödemesi Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 8900 TL olan bir emekli önce yüzde 4 ek ödeme alıyor ve maaşı 9256 TL'ye yükseliyor. 744 TL Hazine desteği ile bu emekliye 10000 TL ödeme yapılıyor.6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,47'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500 TL'yi aşacak.