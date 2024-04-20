Türkiye'den Gazze hamlesi! Peş peşe kritik temaslar: Gözler İstanbul'da

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, İsrail-İran gerilimiyle birlikte tansiyon yükselmeye devam ediyor. Gazze'de binlerce masum insanı katleden İsrail'e dünyada tek tepki Türkiye'den gelmeye devam ediyor. Gazze için diplomasi trafiğine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul edecek. Kabulün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde olması öngörülüyor.Haniye ile yapılacak görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alınacak.Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri İstanbul'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, vugün İran- İsrail gerilimi yarın başka bir savaş türü obürgün başka bir iç karışıklık bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak, Mısır gibi diğer dost ülkelerle beraber baştan beri hep aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği biçimde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 49'a, yaralı sayısının ise 76 bin 901'e yükseldiği kaydedildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin için önemli mesajlar verdi. 'Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi, Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim, devam edeceğiz.' diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi:14 bin çocuğu öldürdüler, 14 bin çocuk… Bunlar Hitler'i çoktan geçtiler. 14 bin masum çocuğun ölümünü görmeyip, 'Hamas terör örgütüdür' diyerek İsrail'in gözüne girmeye, İsrail'e yaranmaya çalışanlara inat, biz Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta, her koşulda cesaretle savunacağız. Kardeşlerim şunu unutmayın; biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz, biz devlet yönetiyor, 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Bazı adımlarımız görünmüyor olabilir. Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz. Ancak çıkıp da bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar, er ya da geç mahcup olacaklar, rezil olacak, tarih önünde nasıl bir haksızlık yaptıklarını göreceklerdir.Gazze'yi, tüm Filistin'i, Filistin'in şanlı istiklal direnişini gönülden selamlıyorum. 7 Ekim'den beri şehit düşen Filistin'in kahraman evlatlarını rahmetle yâd ediyorum.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Filistin'e ve Hamas'a desteklerini ifade etmesinin ardından Hamas'tan teşekkür mesajı geldi. Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'in bağımsızlık mücadelesine verdiği desteği takdir ederek, Türkiye'ye minnettarlığını iletti.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin halkını ve topraklarını özgürleştirme ve bağımsızlık mücadelesini sürdürme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiği açıklamalarını yüksek bir şekilde takdir ediyor, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunulması gerektiğinin üzerinde durduğu için de kendisine minnettarlık duyuyoruz.Sayın Erdoğan'ın, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sırasındaki ulusal güçlerin rolünü, Hamas'ın meşru mücadelesinde Filistin halkını, topraklarını ve kutsal değerlerini savunma rolüyle benzetmesi, hareketin ve mücadelesinin cesurca desteklenmesinden dolayı gurur duyuyoruz.Bu cesur açıklamalar ve Sayın Erdoğan'ın onurlu duruşu, kardeş Türk halkının tarihi ve köklü tutumunu yansıtmaktadır. Onun bu tutumu, Filistin'deki mücadelede cesur bir ses olmayı sürdürecek ve Gazze'deki insanlarımıza destek olacaktır.Bu açıklamalar ayrıca, halkımızın topraklarını özgürleştirme, geri dönme ve bağımsız devletini ve başkenti Kudüs'ü kurma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını göstermektedir.