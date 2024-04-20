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Fırat Kalkanı bölgesine operasyon! Çok sayıda terörist imha edildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 20.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Fırat Kalkanı bölgesine operasyon! Çok sayıda terörist imha edildiKahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen teröristlere hak ettikleri ceza verilirken konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan açıklamada ''Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.'' ifadelerine yer verildi.

MÜCADELEYE DEVAM MESAJI
Açıklamanın devamında ''Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!'' denildi.