Fırat Kalkanı bölgesine operasyon! Çok sayıda terörist imha edildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen teröristlere hak ettikleri ceza verilirken konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Yapılan açıklamada ''Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.'' ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında ''Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!'' denildi.