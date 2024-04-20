Fırat Kalkanı bölgesine operasyon! Çok sayıda terörist imha edildi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen teröristlere hak ettikleri ceza verilirken konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan açıklamada ''Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.'' ifadelerine yer verildi.
MÜCADELEYE DEVAM MESAJI
Açıklamanın devamında ''Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!'' denildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen teröristlere hak ettikleri ceza verilirken konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan açıklamada ''Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.'' ifadelerine yer verildi.
MÜCADELEYE DEVAM MESAJI
Açıklamanın devamında ''Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!'' denildi.