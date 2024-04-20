Bakan Fidan’dan Batı’ya Filistin uyarısı: Bu kriz çözülmezse…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ikili düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Bizde iki ülke olarak bu anlayışla ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma iradesini ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire'ye yaptığı ziyaret sonrasında bu yöndeki irademiz liderler düzeyinde ortaya konmuş oldu. Kahire'de yüksek düzeyde stratejik konseyinin yeniden tesisine ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin konsey toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret etmesi gündemimizde. Bugün değerli kardeşim Şukri ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin toplantısının hazırlıklarını ele alma imkanımız oldu.İkili gündemimizdeki konuları ayrıntılı bir şekilde görüştük. Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız hali hazırda 3 milyar doları bulmuş durumda. Aramızdaki ticaret hacmi ise yaklaşık 8 milyar seviyesinde. Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında ortaya konan bir hedef var 15 milyar dolar. Serbest ticaret anlaşmamızı genişleterek ve limanlarımız arasında roro seferlerini tekrar başlatarak bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Savunma sanayi alanındaki ilişkilerimiz de gittikçe güçlenmekte. Enerji alanında da geniş bir işbirliği imkanı olduğunu düşünmekteyiz. Mısır'la Türkiye arasında ikili ilişkilerimize ilaveten bölgesel sorunları da ele aldık. Bunların başında Gazze konusu gelmekte. Sayın Şukri ile hem İslam işbirliği temas gurubu ikili diyaloğumuz vasıtasıyla Gazze meselesi üzerine çok düzenli bir koordinasyon ve istişare mekanizması aramızda bulunmakta. Krizin başından beri düzenli bir şekilde beraber çalışmakta ve koordine etmekteyiz.Özellikle Gazze'de şuanda geldiğimiz noktanın vehametinin ve yapılması gereken konuların altını bir kez daha çizdik. Hangi diplomatik adımlar atılabilir? Hangi insani yardımlar konusunda neler yapılabilir. Uzun vadeli iki devlet hangi yöntemlere başvurabilir. Bu konuları kendisiyle ayrıntılı bir şekilde görüştük. Mısır, sorunun sıcaklığına en yakın yer Coğrafya olarak. Özellikle insani yardımlar konusunda Mısır'la olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah sınır kapısından yardımların ulaştırılması için Mısır'la gece gündüz koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bunun için Mısır'a teşekkür ediyoruz" dedi.Türkiye ve Mısır arasında önemli işbirliği olan ve bölgesel sorunları teşkil eden Libya, Sudan, Somali, sorunlarını da masaya yatırmak imkanı bulduklarını kaydeden Bakan Fidan, "Libya'da Mısır ve Türkiye olarak ve diğer bölge ülkeleri ile Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz. Bu konuda nasıl daha düzenli çalışabiliriz. Hangi türden teklifleri hayata geçirebiliriz. Bunları kendi aramızda istişare etme imkanımız oldu. Aldığımız kararla birlikte bunları daha düzenli bir şekilde görüşmeyi hedefliyoruz. Sudan'da devam eden iç savaşın nasıl durdurulabileceği, bölgesel etkileri ve ileriye yönelik çözüm planlarını, şuanda devam etmekte olan müzakere sürecini masaya yatırdık. Ayrıntılı bir şekilde bu konuları görüştük. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuda da beraber istişarelerimizi artırma ve çalışma kararını aldık" şeklinde konuştu.Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Bu karşılıklı ziyaretler çok önemli. Son devlet başkanlarımız arasındaki ziyaret sonrası verdikleri direktifler çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için görüşmelerimizi bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için çok önemli söylemek istiyorum. Görüşmelerimiz bir dosthane içerisinde yapıldı. İkili ilişkilerimizi görüştük. Bu siyasi ilişkileri ekonomik, kültürel ve güvelik alanında daha iyi bir şekilde yüksek düzeylere çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Gazze'de savaş başladığından bu yana Mısır'ın her zaman çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Şukri, " Biz başlangıçtan beri sınır kapısında İsrail'in engellemeleri ile karşılaştık. Uluslararası ortaklarımızla birlikte bu konuda çalışıyoruz. Bütün ülkelerden gelen yardımların bir şekilde yapılması gerektiğini ve orada bir merkezde toplanması söz konusuydu. Bizler İsrail tarafıyla görüşmeler yaptık. Orada olan çalışmaların daha da basitleştirilmesini istedik. Bu şekilde Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını temin edelim diye. Şuanda orada alınan tedbirler neticesinde istediğimiz düzeyde yardımları gönderemiyoruz. Uluslararası ortaklarımızla bu konuları görüştük ve bu engellemeleri ele aldık. İsrail'in uygulamaları zorlaştırdığını belirttik. İnsani yardımların mutlaka ulaştırılması gerekiyor. Birleşmiş Milletlerin bu yardımların dağıtılması açısından Gazze'de bir merkez oluşturması lazım. 6 sınır geçiş noktası var. İsrail bir işgal devleti olarak buna uymak zorundadır" ifadelerini kullandı.