Altın gram fiyatı 3 bin TL mi olacak? İslam Memiş altın için rakamı 'Kırmızı çizgi' diyerek duyurdu

Altın fiyatları yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 2400 dolar seviyesine yaklaşırken, altın gram fiyatı bu taraftan bulduğu destekle 2500 TL'den işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumu yaptı. İşte piyasadaki fiyatlamalardan öne çıkanlar...Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Ons altın İsrail'in misilleme haberinden sonra 2417 dolar seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında tekrar gerileme yaşandı. Haftanın son işlem gününde 45 dolarlık bir dalgalanma gerçekleşti.Ons altın 2380 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 2415 dolar seviyesi direnç konumunda oldu.Şimdi şuna dikkat edilmeli ki 2380 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak mı? Piyasalar için kırmızı çizgi oldu.2380 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılınca 2330 dolar seviyesi var. Yukarı yönlü kırılmada da 2415 dolar seviyesi var.Orta ve uzun vadede 2600 dolar seviyesi hedef durumunda. Piyasaların bu duruma alışması sonrası ons tarafta düşüş öngörüm devam ediyor.Altın tarafı riskli çünkü sert yükselişler var. Kısa vadede kar satışları gelecektir. Gram altında uzun vadede 3000 lira sonrasında 3500 lira beklentim sürüyor.'