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Beyaz Gazete
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 kişi yakalandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı.

Ekleme: 19.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 kişi yakalandıEdinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

5 ŞAHIS YAKALANDI

36 personelden oluşan 16 ekip tarafından düzenlenen operasyonla Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Yakalanan 5 şahsın işlemleri sürüyor.