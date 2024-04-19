Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 kişi yakalandı
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
5 ŞAHIS YAKALANDI
36 personelden oluşan 16 ekip tarafından düzenlenen operasyonla Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Yakalanan 5 şahsın işlemleri sürüyor.
5 ŞAHIS YAKALANDI
36 personelden oluşan 16 ekip tarafından düzenlenen operasyonla Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Yakalanan 5 şahsın işlemleri sürüyor.