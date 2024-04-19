Karaburun açıklarında 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir Karaburun açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botta bulunan 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 17 Nisan saat 02.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini aldı. Bölgeye harekete geçen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardın Göç İdaresine götürülecek.